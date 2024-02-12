Будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов – Закиева о деле Бишимбаева

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева считает, что по делу Салтанат Нукеновой перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого, передаёт BaigeNews.kz.

"Совсем скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Идет суд по убитому 4-летнему мальчику из Алматы. В середине февраля начнется суд по делу изнасилования 3-летних близняшек и их старшей сестры из Алматинской области. Такие страшные события, шокируя нас всех, каждый раз вскрывают раны одной большой проблемы – насилия в отношении женщин и детей, гибели и страдания от рук самых родных", - написала в Facebook Уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и самым жестким, без поблажек и послаблений.

"Сейчас есть информация о том, что по делу Салтанат Нукеновой перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого. Некоторые лица уже принялись за эту медиа кампанию. Невозможно понять, как люди могут в этом участвовать, как можно оправдывать насилие. Справедливый суд по данному делу должен стать четким сигналом, что уйти от наказания невозможно.

Однозначно, в борьбе с насилием нам нужен жесткий закон. В соответствии с поручением Президента страны, мы с депутатами, госорганами в начале сентября подготовили проект закона и сейчас он в Мажилисе.

Вместе с тем, Глава государства отметил, что главным фактором в борьбе с насилием должно быть развитие в обществе "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия, следование принципу "закон и порядок". А это зависит от каждого из нас", - добавила она.