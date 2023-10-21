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Бублик вышел в полуфинал турнира в Бельгии

Сегодня, 10:56
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instagram.com/bublik/ Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: instagram.com/bublik/

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил француза Джованни Мпетши Перрикара в четвертьфинале турнира АТР 250 в бельгийском Антверпене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 

Встреча завершилась со счётом — 6:4, 4:6, 6:2. 

Игра длилась 1 час и 28 минут. За это время казахстанец выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Максимилиан Мартерер (Германия) — Юго Гастон (Франция).

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