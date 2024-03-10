Бублик и Путинцева вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Юлия Путинцева сенсационно обыграла 16-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 6:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В третьем раунде Юлия сыграет с одной из американских теннисисток - Мэдисон Киз (20-е место) или Хейли Баптист (105-е место).

На турнире ATP-1000 здесь же в Индиан-Уэллсе прошёл матч между 20-й ракеткой мира Александром Бубликом и китайцем Цзюнчэном Шаном (139-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Бублика.

В следующем круге казахстанцу будет противостоять австралиец, 10-я ракетка мира Алекс де Минор.