  • 28 Августа, 04:30
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Бритни Спирс заметили на свидании с новым возлюбленным

Сегодня, 03:42
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Reuters Сегодня, 03:42
Сегодня, 03:42
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Фото: Reuters

Певица Бритни Спирс попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана в компании незнакомого мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Газета.RU". 

Фотографии опубликовал Daily Mail.

На снимках Бритни Спирс и ее спутник запечатлены на выходе из закусочной в Таузенд-Оукс. 41-летняя певица была одета в розовое платье с пышными рукавами. Бритни и ее предполагаемый бойфренд вместе сели в машину звезды и уехали. Журналисты издания отметили, что незнакомец сопровождающий Бритни Спирс был похож на того мужчину, с которым певицу видели на свидании в ресторане Craig's в Западном Голливуде несколько дней назад.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

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