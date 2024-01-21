Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии

В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В июне 2023 года на сайте библиотеки Парламента Великобритании был опубликован спецотчет, посвященный сезонным рабочим. В нем говорится, что до 2019 года на этом рынке десятилетиями доминировали жители стран Восточной Европы: Болгарии, Румынии, Польши. В 2019-м Великобритания вышла из ЕС, и в том же году правительство объявило, что вводит визовые квоты для сезонных рабочих — для приглашения трудовых мигрантов из разных стран мира.

По данным Национального союза фермеров Англии и Уэльса в аграрном секторе заняты около 471 тыс. человек, но 58 тыс. из них нужны только на время уборки урожая. С 2020 года большинство сезонных рабочих приезжали из Украины, на втором и третьем месте были россияне и граждане Беларуси. Начавшаяся в 2022-м война перекроила этот рынок.

Правительство Великобритании обратило внимание на страны Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Там начали рекламу работы на британских фермах; в центральноазиатских городах появились специальные компании, которые помогали с получением виз и с выбором работы. Трудовых мигрантов отправляли в Великобританию группами.

В 2023 году квота для сезонных рабочих, занятых на сборке овощей и фруктов, составляла 45 тыс. виз. В 2024-м она сохранится с возможностью увеличения до 55 тыс. виз. Формально 2024 год — последний, когда действует эта программа, но в Национальном союзе фермеров уверены в ее продлении. Помимо расширения квоты они настаивают на том, чтобы виза действовала девять месяцев вместо нынешних шести. Там считают, что отказаться от иностранной рабочей силы за счет роста технологий получится через много лет.

Россия по-прежнему лидер по числу работающих здесь жителей стран Центральной Азии. По данным профильных ведомств этих государств и российского МВД, здесь сейчас трудятся около 1,2 млн жителей Таджикистана, около 1 млн граждан Узбекистана и более 400 тыс. граждан Кыргызстана.

Но с начала войны было зафиксировано несколько волн оттока мигрантов. Но с 2022 года Россия, безусловно, перестала быть приоритетным направлением. Туда совершенно не хочет молодежь, она выбирает страны ЕС, Великобританию и, конечно, Турцию и страны Ближнего Востока.