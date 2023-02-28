- Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев 03:35 34
- Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии 02:41 139
- Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау 01:19 268
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы 00:37 319
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане 27.02.2023 486
- Шымкентский НПЗ остановится на капремонт с 15 марта 27.02.2023 365
- Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе 27.02.2023 786
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 588
- 15 участков трасс закрыты в Костанайской области и СКО 27.02.2023 383
- Члены "Ак жола" встретились с трудовыми коллективами и жителями Тараза 27.02.2023 401
- Агитация в разгаре: кандидаты в депутаты мажилиса посетили Кызылорду, Петропавловск, Алматы и Астану 27.02.2023 426
- Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане 27.02.2023 427
- Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике 27.02.2023 559
- Задержаны участники массовой драки в области Жетысу 27.02.2023 451
- В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях 27.02.2023 458
- Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области 27.02.2023 526
- ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать 27.02.2023 491
- КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию 27.02.2023 566
- Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане 27.02.2023 448
- Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае 27.02.2023 417
- Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 27.02.2023 456
- 77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК 27.02.2023 406
- Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы 27.02.2023 682
- Легендарный мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане сыпется и сыреет 27.02.2023 1801
- Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят на родину 28 февраля 27.02.2023 563
- "Это не чёрный список" - в МИД объяснили изменения в выдаче "шенгена" для казахстанцев 27.02.2023 683
- Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами 27.02.2023 460
- Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях 27.02.2023 428
- О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан рассказали в МИД 27.02.2023 552
- Около двух тысяч нарушений выявили в "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году 27.02.2023 427
- Более 700 опасных производственных объектов приостановили в Казахстане 27.02.2023 545
- Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь 27.02.2023 1414
- Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе 27.02.2023 432
- Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау 27.02.2023 402
- На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области 27.02.2023 483
- Более 100 иностранцам запретили въезд в Казахстан 27.02.2023 485
- Основные причины аварий на производстве назвали в МЧС РК 27.02.2023 421
- 125 миллионов тенге задолжало своим работникам предприятие ВКО 27.02.2023 439
- Потепление ожидают в Казахстане 27.02.2023 415
- Более 1500 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане 27.02.2023 419
- Казахстанцы стали меньше покупать иностранную валюту 27.02.2023 431
- Рекордный рост: Казахстанские авиакомпании подняли цены на билеты на 21% 27.02.2023 547
- Токаев поручил усилить контроль над бюджетом 27.02.2023 573
- В Алматы под фурой провалился асфальт 27.02.2023 551
- Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области 27.02.2023 701
- На 7,5 млн тенге оштрафовали майора полиции в Астане 27.02.2023 992
- В Турции арестовали около 200 застройщиков и подрядчиков после землетрясений 27.02.2023 516
- Ликвидировано торговое представительство Казахстана в России 27.02.2023 691
- В ЦИК показали, как будут выглядеть избирательные бюллетени на выборах в мажилис и маслихаты 27.02.2023 491
- Треть оружейных магазинов в стране закрылась после январских событий 27.02.2023 581
- Пожилые супруги сгорели в собственном доме в Караганде 27.02.2023 552
- Предвыборные теледебаты политических партий состоятся 16 марта на телеканале "Хабар" 27.02.2023 478
- По всему Казахстану 1 марта прозвучат сирены 27.02.2023 1328
- Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания 27.02.2023 537
- В Алматы полицейские задержали банду наркоторговцев 27.02.2023 513
- Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству 27.02.2023 615
- C предпринимателя сняли подозрение в совершении преступления в составе ОПГ 27.02.2023 620
- Топ-5 мест притяжения для иностранных туристов в Казахстане назвали в МКС 27.02.2023 695
- Ербол Мырзабосынов возглавил комитет по делам спорта и физической культуры МКС 27.02.2023 680
- ЧП в Экибастузе: мужчина погиб при опрокидывании трактора 27.02.2023 555
- Видео с извинениями записал молодой спортсмен, едва не подравшийся с Сапиевым 27.02.2023 1100
- В Казахстане работают более 7 тысяч мигрантов из Китая, Индии и Турции 27.02.2023 616
- Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки 27.02.2023 525
- Более 400 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли у жителя Караганды 27.02.2023 562
- Гонщик "Астаны" стал восьмым по итогам "Гран Камино" 27.02.2023 540
- В Казахстане построят газоперерабатывающий завод мощность 4 млрд кубометров газа 27.02.2023 782
- Свора собак нагоняет страх на жителей Актау 27.02.2023 565
- Хоккеиста "Барыса" с зарплатой 75 миллионов тенге жестко затроллили 27.02.2023 840
- Nokia сменила логотип и стратегию 27.02.2023 525
- В Актюбинской области начнут строительство третьей нитки газопровода Бухара – Урал 27.02.2023 1062
- Серик Сапиев впервые прокомментировал конфликт с борцом 27.02.2023 2913
- Казахский хор покорил корейских слушателей 27.02.2023 583
- В заповедной зоне Актау найден мёртвый фламинго 27.02.2023 612
- Минэнерго США назвало возможной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории 27.02.2023 672
- Как Астану будут спасать от паводков рассказали в акимате 27.02.2023 645
- Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре 26.02.2023 754
- Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае 26.02.2023 720
- Лодка с мигрантами разбилась в Италии: погибли не менее 58 человек 26.02.2023 765
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1333
- Спорт и права инвалидов: о чём беседовали партийцы с избирателями 26.02.2023 781
Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии
Британия и Евросоюз объвили о новом соглашении о Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу ВВС".
Премьер-министр Британии Риши Сунак приветствовал "решающий прорыв" с ЕС в отношении будущих торговых мер в Северной Ирландии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что подписанный "рамочный Виндзор" - это"исторический" документ, который позволил Британии и ЕС начать "новую главу" в их отношениях.
По словам Сунака, соглашение устранит любое подобие границы между Северной Ирландией и остальными частями Соединённого королевства. Он пообещал, что товары из остальной части Великобритании в Северную Ирландию будут перемещаться по системе "зелёных" и "красных" полос: по "зелёным" полосам, то есть без таможенных формальностей, будут проходить грузы, которые не пойдут далее транзитом на территорию Евросоюза.
Соглашение должен утвердить британский парламент. Сунак сказал, что некоторое время уйдёт на то, чтобы "переварить" достигнутые договорённости, и только потом вопрос вынесут на голосование.
"Рамочный Виндзор" опубликован на сайте правительства Британии. Он состоит из 16 документов: презентации, политической декларации, позиции правительства Британии и 13 проектов, требующих дальнейшего утверждения.
-
Trend news
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 585
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1333
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 871
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1130
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 4971
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1224
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 6234
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 11214
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1202
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2311
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 847
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6569
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15654
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23676
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2477
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1330
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3292
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1658
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1842
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41068
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1374
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2483
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4984
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10548
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1644
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26774
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2887
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3482
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1500
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4418
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38147
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2729
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1810
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2747
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3009
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19313
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3001
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7927
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37359
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2405
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2600
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13857
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8222
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3872
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2604
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119786
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3611
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3403
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4327
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2460
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7683
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9495
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6474
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2995
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13268
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58046
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3150
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3119
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5136
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2577
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3539
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3403
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16714
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6396
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31807
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3502
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4071
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4016
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72862
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22889
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24719
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4479
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6904
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9430
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4085
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4586
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3893
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255671
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3518
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3782
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1369
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 984
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1324
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1313
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1506
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1464
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1460
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1787
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1573
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1702
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1830
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2513
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2169
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1970
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1865
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1783
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1991
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1832
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2608
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2387
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2644
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2207
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2420
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2615
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2636
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2991
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2783
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2711
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2855
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3109
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2886
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2768
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2752
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2730
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2899
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3017
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2916
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2962
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3035
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2904
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4488
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3108
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3099
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2989
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2856
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2980
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3113
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3263
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2859
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3091
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2986
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3143
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3254
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3555
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3241
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3488
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3080
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3652
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3571
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4798
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3754
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3611
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4735
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3718
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4297
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3923
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4157
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4480
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4413
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4337
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4266
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3986
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4264
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4324
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4348
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4323
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4628
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4510
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4725
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4924