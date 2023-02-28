Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии

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Британия и Евросоюз объвили о новом соглашении о Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

Премьер-министр Британии Риши Сунак приветствовал "решающий прорыв" с ЕС в отношении будущих торговых мер в Северной Ирландии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что подписанный "рамочный Виндзор" - это"исторический" документ, который позволил Британии и ЕС начать "новую главу" в их отношениях.

По словам Сунака, соглашение устранит любое подобие границы между Северной Ирландией и остальными частями Соединённого королевства. Он пообещал, что товары из остальной части Великобритании в Северную Ирландию будут перемещаться по системе "зелёных" и "красных" полос: по "зелёным" полосам, то есть без таможенных формальностей, будут проходить грузы, которые не пойдут далее транзитом на территорию Евросоюза.

Соглашение должен утвердить британский парламент. Сунак сказал, что некоторое время уйдёт на то, чтобы "переварить" достигнутые договорённости, и только потом вопрос вынесут на голосование.

"Рамочный Виндзор" опубликован на сайте правительства Британии. Он состоит из 16 документов: презентации, политической декларации, позиции правительства Британии и 13 проектов, требующих дальнейшего утверждения.