Бойцы турнира лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане прошли взвешивание. Фоторепортаж

Фото: Фото: Зарины Козовой

В Нур-Султане прошла церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. В рамках него состоятся два титульных поединка. О том, как прошло мероприятие, в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

За несколько часов до начала мероприятия в зале собралось множество гостей и болельщиков. Некоторые из них приехали из других стран.

Лига Хабиба Нугмагомедова проведёт третий турнир в Казахстане. Первый прошёл в июне прошлого года в Алматы, а второй - в июле этого года в Актау.

В главном поединке турнира Eagle FC казахстанец Дияр Нургожай встретится с Константином Андрейцевым из России. Они разыграют титул чемпиона организации.

"От боя жду только победы. Соперник непростой, он опытный парень, крепкий, за спиной у него много боёв. Клетка всё покажет, мы тоже "не лыком шиты", тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой", - сказал Дияр Нургожай в беседе с коррепондентом BaigeNews.kz.

На церемонии взвешивания выступил президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров. Поприветствова участников, он пожелал всем удачи.

По его словам, в бою против казахстанца рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он всё ещё восстанавливается после травмы колена.

"Я думаю, будет хороший бой, тем более в этом весе у нас долго был простой, конкуренции в этом весе у нас не было. В последнем бою он (Константин Андрейцев – прим.ред.) себя хорошо показал. И мы не хотели брать человека со стороны, он дерётся в нашей лиге. Предложение сделали, он согласился", - сказал Шамиль Завуров.

В турнире также выступят другие казахстанские бойцы. Среди них: Жасулан Акимжан, Данияр Койшибек, Сабит Жусупов и др.

Турнир Eagle FC пройдёт в воскресенье, 21 августа, в Нур-Султане на "Барыс-арене". Прямая трансляция будет телеканале Qazsport.

Фото Зарины Козовой