Бойцы СОБР вывели людей и вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее

Полицейские спасли жителей многоэтажки от пожара в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Cотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП области Абай Адиль Кусман и Нурлыбек Менкешев во время обхода заметили полыхающий огонь на балконе пятого этажа в одном из домов.

В горящей квартире находилась девушка и её несовершеннолетние брат и сестра.

Полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. После этого, понимая, что существует угроза жизням других жителей пятиэтажки, они вернулись в квартиру, чтобы вынести из кухни газовый баллон.

Прибывшие сотрудники ДЧС локализовали пожар. Пожарные установили, что на балконе горели личные вещи, обшивка, оконные и дверные блоки на общей площади шесть квадратных метров.