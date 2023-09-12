Более пяти процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума в Казахстане

Отчёт об уровне бедности в Казахстане опубликовало Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств во II квартале 2023 года доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума составила 5,1 процента.

"Сохраняется значительная дифференциация в городе и сельской местности. Значение показателя в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9 процента) на 3,3 пункта и составило 7,2 процента", - сообщили в ведомстве.

В бюро отметили, что на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.

"Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц по итогам II квартала составил 9,2 процента, что выше общего уровня бедности почти в два раза", - сказано в сообщении.

Наибольшее значение уровня бедности зарегистрировано в Туркестанской области (9,7 процента), а наименьшее – в Астане (2,5 процента).

Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения во II квартале 2023 года по РК составила 47 884 тенге.