Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания

Фото: orgpit.ru

Антикоррупционная служба выявила, что поставщиков школьного питания незаконно заставляли платить за портал Kundelik, передает BaigeNews.kz. На этом сайте публиковали меню дневного рациона.

"Согласно приказу Министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal). Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации Управления образования стали заключать договора с компанией "NetInfoDistribution" и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложатся на плечи родителей", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Столичный департамент Антикора установил, что 12 поставщиков обеспечивают питанием 94 школы столицы. И за доступ к MektepMenu они оплатили более 2,5 миллиона тенге.

Аналогичные факты выявлены еще в семи регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.

"В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, Управления образования, ТОО "Kundelik" и "NetInfoDistribution". По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договора поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты", - отметили в Антикоре.

Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договора с NetInfoDistribution.

"Столичным Антикором была проведена повторная встреча с Управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 миллиона тенге. Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (г. Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

Антикоррупционная служба направило письмо в министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднеческих компаний, так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств.

Вместе с тем территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu.