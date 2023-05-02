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  • Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания
orgpit.ru Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54
245
Фото: orgpit.ru

Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания

Антикоррупционная служба выявила, что поставщиков школьного питания незаконно заставляли платить за портал Kundelik, передает BaigeNews.kz. На этом сайте публиковали меню дневного рациона.

"Согласно приказу Министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal). Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации Управления образования стали заключать договора с компанией "NetInfoDistribution" и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложатся на плечи родителей", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. 

Столичный департамент Антикора установил, что 12 поставщиков обеспечивают питанием 94 школы столицы. И за доступ к MektepMenu они оплатили более 2,5 миллиона тенге.

Аналогичные факты выявлены еще в семи регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.

"В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, Управления образования, ТОО "Kundelik" и "NetInfoDistribution". По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договора поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты", - отметили в Антикоре. 

Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договора с NetInfoDistribution. 

"Столичным Антикором была проведена повторная встреча с Управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 миллиона тенге. Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (г. Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве. 

Антикоррупционная служба направило письмо в министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднеческих компаний, так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств.

Вместе с тем территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu.

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Сегодня, 14:54
245
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