Более полутора тысяч молодёжи совершили уголовные правонарушения в РК за месяц

В январе текущего года уголовные правонарушения в РК совершили 1,6 тыс. человек в возрасте 12–29 лет — на 6,7% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Как пишет издание, 226 человек совершили проступки, 1,4 тыс. человек — преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек — средней тяжести, 441 человек — тяжкой степени, 73 человека — особо тяжкие.

"Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье "Кража": 514 человек — на 8,5% меньше, чем годом ранее. "Популярными" также оказались случаи мошенничества и мелкие хищения. Далее идут хулиганство, грабёж, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта", - сообщают аналитики.

Между тем, в аналогичном периоде прошлого года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12–29 лет, плюс 25,1% за год.