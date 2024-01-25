Более килограмма “синтетики” изъяли у складмена в Кокшетау

Более килограмма синтетических наркотиков нашли полицейские у жителя Кокшетау. При личном обыске и по месту жительства оперативники обнаружили ассортимент запрещённых препаратов: от мефедрона и соли “a-PVP” до таблеток экстази и гашиша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержали мужчину сотрудники управления по противодействию наркопреступности с поличным. При себе 36-летний акмолинец имел черную сумку, в которой полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с мефедроном и а-PVP общим весом 891,57 грамма.

Оперативники установили, что задержанный является складменом, это следующая ступень так называемого “карьерного роста” наркозакладчика. Дома фигурант хранил различные приспособления для расфасовки, взвешивания и дальнейшего распространения наркотических “бомб”: оставлял в установленных местах по 20-30 пакетиков с синтетикой, которые затем распространялись поштучно закладчиками.

Оперативники изъяли специальные ложки, щипцы, полиэтиленовые пакетики, изоленты, ёмкости и приспособления для употребления наркотических средств.

По словам задержанного, примерно в мае прошлого года он через социальную сеть трудоустроился и на протяжении недели работал курьером-закладчиком. Спустя некоторое время получил “повышение” до складмена. Оплачивалась эта деятельность криптовалютой, которую в последующем мужчина выводил на свой счёт.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами проводится досудебное расследование, на период которого фигурант взят под стражу.