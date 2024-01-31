Более четырех месяцев простаивал завод в Астане по вине судоисполнителей

Из-за необоснованно выставленных судебным исполнителем арестов, деятельность завода в Астане была приостановлена. Однако, благодаря вмешательству прокуроров, ограничительные меры судебного исполнителя отменены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Предприятие "Astana Green Agro" реализует проект "Строительство завода по производству кормов для сельхозживотных", с суммой инвестиций 2 млрд тенге и созданием 100 рабочих мест.

На сегодня уже вложено порядка 900 млн. тенге собственных средств.