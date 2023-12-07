Более 960 предприятий не платили заработную плату работникам в 2023 году
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
121Фото: Baigenews.kz
С начала 2023 года госинспекторами труда защищены права более 23,2 тыс. работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
"Государственными инспекторами труда на 961 предприятии республики выявлена задолженность по заработной плате перед 25 тыс. работниками на сумму более 6,4 млрд тенге.
Руководителям данных предприятий было выдано 1 261 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 174,5 млн тенге", - сообщили в Минтруда.
В результате принятых мер, защищены права более 23,2 тыс. работников. Им выплачено 5,6 млрд тенге.
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