Более 96 миллионов тенге выплатят ликвидаторам лесного пожара в Костанайской области

Более 96 миллионов тенге направят из бюджета Костанайской области на выплаты ликвидаторам пожара в Аулиекольском районе. Об этом на сессии маслихата сообщила руководитель управления экономики Гульбарам Мусагазина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Уточнение бюджета провели из-за сложившейся экономии по результатам проведения госзакупок.

"96,8 миллиона тенге направят на премирование 221 участника ликвидации пожаров в Аулиекольском районе во исполнение протокола совещания премьер-министра. 62 миллиона тенге уйдут на повышение зарплат работников лесного хозяйства, так как имеется острая нехватка кадров", - сказала Мусагазина.

Еще 158,8 миллиона тенге выделят управлению природных ресурсов.