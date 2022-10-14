open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Более 96 миллионов тенге выплатят ликвидаторам лесного пожара в Костанайской области
Более 96 миллионов тенге выплатят ликвидаторам лесного пожара в Костанайской области Вчера, 17:30
320

Более 96 миллионов тенге выплатят ликвидаторам лесного пожара в Костанайской области

Более 96 миллионов тенге направят из бюджета Костанайской области на выплаты ликвидаторам пожара в Аулиекольском районе. Об этом на сессии маслихата сообщила руководитель управления экономики Гульбарам Мусагазина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Уточнение бюджета провели из-за сложившейся экономии по результатам проведения госзакупок. 

"96,8 миллиона тенге направят на премирование 221 участника ликвидации пожаров в Аулиекольском районе во исполнение протокола совещания премьер-министра. 62 миллиона тенге уйдут на повышение зарплат работников лесного хозяйства, так как имеется острая нехватка кадров", - сказала Мусагазина. 

Еще 158,8 миллиона тенге выделят управлению природных ресурсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#финансы #Пожар #Костанайская область
Вчера, 17:30
320
Поделитесь:
Наверх