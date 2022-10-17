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Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы
Спецоперацию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, КНБ и подразделения специального назначения “Арлан” в Караганде и задержали мужчин, занимавшихся добычей и скупкой драгоценных камней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Группа попала в поле зрения силовиков в июле и находилась в оперативной разработке.
Подозреваемые – четверо жителей Караганды и Павлодарской области – задержаны в офисе при совершении сделки по незаконной скупке драгоценных камней (аметист, моховой и майский агат, бирюза, варисцит).
"Цена за килограмм камней оценивалась фигурантами в 500 долларов. На момент задержания двое жителей Павлодарской области передавали драгоценные камни двум карагандинцам. Установлено, что камни добыты незаконным путём в степи на территории Павлодарской и Карагандинской областей", - сообщили в полиции.
Зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 334 УК РК “Самовольное пользование недрами”, “совершенное преступной группой”. Наказание за это - до пяти лет лишения свободы.
В ходе обыска в офисе и по месту жительства задержанных изъято более 550 килограммов драгоценных камней, 27 тысяч долларов, свыше 3,5 миллиона российских рублей, 600 тысяч тенге, а также оборудование для обработки камней и боеприпасы на огнестрельное оружие.
В степи на расстоянии 130 километров от Караганды обнаружен заброшенный карьер, на территории которого задержаны трое пособников скупщиков. У них изъято еще 38 килограммов драгоценных камней.
По уголовному делу назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.
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