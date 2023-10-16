Более 60 граждан Казахстана не могут эвакуировать из Сектора Газа

О ситуации с гражданами Казахстана в Израиле и Секторе Газа сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с резким осложнением военно-политической обстановки в Израиле и Палестине, министерство иностранных дел принимает меры по организации выезда граждан РК из зоны конфликта. Для решения задачи задействованы посольства РК в Израиле, Египте и Иордании.

По состоянию на 16 октября, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны.

Часть из них уже покинула страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.

"15 октября усилиями посольства Казахстана в Израиле организован вылет 19 наших граждан, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. С целью обеспечения безопасного выезда граждан дипломатами осуществлен трансфер детей из различных регионов Израиля до аэропорта. Посольство РК в Израиле продолжает координировать соотечественников по вопросам выезда и приобретению авиабилетов", - сообщили в МИД.

Международный аэропорт Тель-Авива продолжает работать в штатном режиме.

Ситуация в Секторе Газа остаётся очень сложной. Посольствами РК в Египте и Иордании поддерживается связь с нашими гражданами, находящимися в данном районе.

"На ежедневной основе проводятся переговоры с местными властями по возможному выезду наших соотечественников и членов их семей (более 100 человек, из которых 67 граждан РК) из Сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах. Кроме Казахстана посольства ещё 45 стран ведут аналогичные переговоры. У некоторых наших соотечественников и членов их семей – иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Посольства РК в Израиле, Иордании и Египте ведут мониторинг текущего местонахождения граждан РК, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками.

Сведений о погибших и раненных среди граждан РК не зафиксировано.