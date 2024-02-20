Более 27 млн тенге перечислили за невыполненный ремонт в школе Акмолинской области
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В Акмолинской области подрядчик незаконно получил более 27 миллионов тенге за неоконченный ремонт школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сотрудники надзорного органа проверили капитальный ремонт школы и выявили, что акты выполненных работ и оплата более 27 миллионов тенге были произведены подрядчику незаконно.
Он проигнорировал условия договора и не выполнил существенный объем работ - не установил окна и кровлю школы, и капитальный ремонт не был завершен в срок.
Прокуроры признали его недобросовестным участником госзакупок и оштрафовали на один миллион 380 тысяч тенге.
"Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.В результате принятых мер на объекте активно начаты и ведутся работы", - отметили в прокуратре Акмолинской области
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