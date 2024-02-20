Более 27 млн тенге перечислили за невыполненный ремонт в школе Акмолинской области

В Акмолинской области подрядчик незаконно получил более 27 миллионов тенге за неоконченный ремонт школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сотрудники надзорного органа проверили капитальный ремонт школы и выявили, что акты выполненных работ и оплата более 27 миллионов тенге были произведены подрядчику незаконно.

Он проигнорировал условия договора и не выполнил существенный объем работ - не установил окна и кровлю школы, и капитальный ремонт не был завершен в срок.

Прокуроры признали его недобросовестным участником госзакупок и оштрафовали на один миллион 380 тысяч тенге.