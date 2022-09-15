Более 22 миллионов тонн угля уже доставили казахстанцам

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В компании "Қазақстан темір жолы" рассказали, что делается для того, чтобы до наступления холодов обеспечить предприятия и население республики углём, передаёт BaigeNews.kz.

"В преддверии отопительного сезона ҚТЖ ввело запрет на погрузку полувагонов парка АО "Казтемiртранс" на экспорт. В приоритете - погрузка угля для северных регионов страны, где могут наступить ранние холода и морозы", - сообщили в компании.



Совместно с угольными разрезами "Богатырь" Павлодарской области и "Молодёжный" Карагандинской области организовывают кольцевые и отправительские маршруты.

"Составы обращаются между разрезами и станциями, после выгрузки не расформировываются, а направляются для новой погрузки угля. Такой подход ускоряет оборот вагонов", - пояснили в КТЖ.

Кроме того, организован оперативный штаб по перевозке угля, в отделениях дорог - мониторинговые группы. Штаб контролирует оборот вагонов, принимает меры по сокращению простоев вагонов под грузовыми операциями. Оперативные группы ведут ежесуточный мониторинг поступления угля на станции, наличия твёрдого топлива на складах.

За период подготовки к отопительному сезону (с мая по август) погрузка угля на сети ҚТЖ для казахстанских потребителей выросла на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила свыше 22,1 миллиона тонн. В том числе на основные ТЭЦ страны отгружено 19 миллионов тонн твёрдого топлива, план выполнен на 100 процентов. Для нужд населения - 3,1 миллиона тонн, что на 28 процентов выше уровня 2021 года.

С сентября по декабрь прогнозируют отгрузить ещё 26,8 миллиона тонн угля.