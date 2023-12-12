Более 206 тысяч казахстанцев получили выплаты из-за потери работы

На 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 206,6 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Как отметили в ведомстве, 186 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 44,5 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода. Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда", - говорится в сообщении.

В Минтруда напомнили, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.