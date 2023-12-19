Более 19 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году

С начала 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тыс. этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2023 года, являются выходцами из Узбекистана, 19,6% – из КНР, 10,8% – из Монголии, 8,5% – из Туркменистана, 7,2% – из России и 2% – из других стран.

"По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, несовершенолетние 30,9% и пенсионеры 8,6%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, чуть более трети среднее специальное образование, 42,8% общее среднее образование и 8,3% не имеют образования", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года различные меры поддержки были оказаны 1630 кандасам. В частности, 614 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 1630 человек, а 513 кандасам были субсидированы жилищные расходы.