Более 1,8 млрд тенге собрали пострадавшим от паводков казахстанцам за 10 дней

В фонде Qazaqstan Halqyna отчитались о сборе средств для пострадавших от паводков казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

За 10 дней апреля сумма превысила 1,8 миллиарда тенге. Большую часть перечислили юрлица, отправили деньги также 265 физлиц, их взнос превысил 10,3 миллиона тенге.

Наиболее крупные взносы сделали АО "Народный Банк Казахстана" (500 миллионов тенге), частный фонд "Фонд культуры, образования и социальных программ Н. Назарбаева" (300 миллионов тенге), Mabco constructions s.a. и B&A Contractors SA (по 250 миллионов тенге), ТОО "Исткомтранс" (100 миллионов тенге).