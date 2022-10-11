Более 10 миллионов квадратных метров жилья построили в Казахстане

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В Казахстане увеличлились объёмы вводимого жилья, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства в Астане.

"В январе-сентябре 2022 года введено 10,5 миллиона квадратных метров, что на 0,9 процента больше аналогичного периода 2021 года", - сказал Алибек Куантыров.

Положительный рост зафиксировали в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Жетысуской и Алматинской областях, а также в Шымкенте.

"Снижение отмечено в областях Улытау и Абай, Мангистауской, Атырауской областях, а также в Астане", - добавил министр.

В отмеченном периоде объём выполненных строительных работ увеличился на 5,1 процента. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Шымкенте, а также Кызылординской, Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях.

Отметим, что жильё — наболевшая для многих казахстанцев тема. С каждым годом цены как на аренду квартир и домов, так и на их покупку растут как на дрожжах. Но заметнее всего подорожание стало в этом году, после январских событий, напряжённой геополитической ситуации, а затем и миграции россиян в Казахстан. О ситуации на рынке жилья рассказывал президент саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Александр Пак.