Блэкаут случился ещё в одном городе Казахстана
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В Серебрянске обрушения деревьев приводят к серьёзным последствиям.В результате линии электропередач оказались оборванными, более чем на шесть часов горожане оказались лишенными света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По словам акима Серебрянска Нургуль Бакыновой, массовые отключения света начались около десяти часов вечера 2 ноября, но в какой-то момент без электричества остался весь город. Аварийным службам удалось восстановить электричество к четырём утра.
"Утром мы попросили работников организаций, учреждений выйти на расчистку улиц от поваленных деревьев. Если кому-то из жителей нужны дрова, то можно забрать", — рассказала аким.
Но вряд ли собирание хвороста так уж безопасно. Одно из деревьев упало и повредило несколько автомобилей.
"Обращение в полицию поступило, материал находится в производстве", — сообщили в Департаменте полиции ВКО относительно рухнувшего дерева.
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