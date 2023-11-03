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Блэкаут случился ещё в одном городе Казахстана

Вчера, 14:42
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yk-news.kz Вчера, 14:42
Вчера, 14:42
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Фото: yk-news.kz

В Серебрянске обрушения деревьев приводят к серьёзным последствиям.В результате линии электропередач оказались оборванными, более чем на шесть часов горожане оказались лишенными света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По словам акима Серебрянска Нургуль Бакыновой, массовые отключения света начались около десяти часов вечера 2 ноября, но в какой-то момент без электричества остался весь город. Аварийным службам удалось восстановить электричество к четырём утра.

"Утром мы попросили работников организаций, учреждений выйти на расчистку улиц от поваленных деревьев. Если кому-то из жителей нужны дрова, то можно забрать", — рассказала аким.

Но вряд ли собирание хвороста так уж безопасно. Одно из деревьев  упало и повредило несколько автомобилей.

"Обращение в полицию поступило, материал находится в производстве", — сообщили в Департаменте полиции ВКО относительно рухнувшего дерева.

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