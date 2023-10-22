Безопасность казахстанской авиации оценила Европейская комиссия

Делегация Европейской комиссии ознакомилась с деятельностью и перспективами развития Авиационной администрации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В Авиационной администрации Казахстана состоялась встреча Советника первого класса Генерального директората по международному сотрудничеству (DG INTPA) Европейской Комиссии Хенрика Хололей с генеральным директором Авиационной администрации Казахстана Каталином Раду и сотрудниками организации.

Руководство ААК проинформировало о работе и реализации задач по безопасности полётов. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности и дальнейшего сотрудничества.

Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года.

Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте Среднего коридора.