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Безопасность казахстанской авиации оценила Европейская комиссия

Сегодня, 16:13
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КГА Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: КГА

Делегация Европейской комиссии ознакомилась с деятельностью и перспективами развития Авиационной администрации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В Авиационной администрации Казахстана состоялась встреча Советника первого класса Генерального директората по международному сотрудничеству (DG INTPA) Европейской Комиссии Хенрика Хололей с генеральным директором Авиационной администрации Казахстана Каталином Раду и сотрудниками организации.

Руководство ААК проинформировало о работе и  реализации задач по безопасности полётов.  Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности и дальнейшего сотрудничества.

Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года. 

Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте Среднего коридора.

 

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