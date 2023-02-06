Бейонсе установила рекорд "Грэмми" с самым большим числом наград в истории

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Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории "Грэмми", получив 32-ю награду на проходящей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения "Грэмми", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию "CUFF IT" - в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

Таким образом, она обошла по числу премий "Грэмми" покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем "Грэмми" в течение 20 лет.

"Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной, — сказала Бейонсе, принимая награду, и добавила, что пытается просто принять эту ночь.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.