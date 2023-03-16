Беспрецедентные преобразования менее чем за год — Ерлан Карин о послании президента

Фото: facebook.com/karin.erlan

Год назад президент Касым-Жомарт Токаев в своём послании представил комплексную программу реформ. В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни. Об этом своём Telegram-канале написал государственный советник Ерлан Карин.

По его словам в стране впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули восемь из девяти разделов, 33 из 98 статей Конституции. Как отметил Карин, фактически поменялась треть основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов.

"Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. Введён однократный семилетний срок президентства. Изменён порядок формирования и усилены полномочия парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный Суд, срок полномочий судей которого дольше чем у президента и депутатов парламента. Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии. Таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти", — пишет Госсоветник.

Также он сделал акцент на завершении процесса системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы президента, депутатов сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов. Проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абай, Жетысу и Улытау, а центр Алматинской области перенесен в город Конаев.

"В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнёрства государства и гражданского общества. Её ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане", — подчеркнул он.

По мнению Ерлана Карина, самое главное, что реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны.