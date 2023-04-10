Беременная мошенница сняла с астанчанки под гипнозом деньги и "порчу"

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В полицию с заявлением обратилась женщина и сообщила, что у нее под гипнозом забрали денежные средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции района Есиль в ходе проведения розыскных мероприятий установили аферистку. Ею оказалась 26-летняя гражданка Узбекистана, которая к тому же оказалась на седьмом месяце беременности.

Обманутая женщина рассказала, что днем по проспекту Туран к ней подошла незнакомка и начала с ней беседовать. Под предлогом "сглаза" предложила ей очиститься. Затем якобы проводя ритуалы, обманным путем завладела денежной суммой в размере 105 тысяч тенге.

Спустя некоторое время, поняв что “доброжелатель” является мошенницей, женщина обратилась в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проверяется ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.