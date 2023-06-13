Бастовавших нефтяников "БерАли" трудоустроят в другую компанию

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Соглашение о трудоустройстве бывших работников ТОО "БерАли Мангистау Компани", предоставляющей услуги, способствующие добыче нефти и природного газа, достигнуто. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Озенмунайгаз", передаёт BaigeNews.kz.

Экс-сотрудников компании трудоустроят в ТОО "Молдир Мунай Сервис" с сохранением прежних зарплат и условий труда.

"В результате проведённых переговоров между специальной рабочей группой КМГ и АО "Озенмунайгаз" с экс-сотрудниками ТОО "БерАли Мангистау Компани" достигнута договорённость об их трудоустройстве в ТОО "Молдир Мунай Сервис". После перехода бывших работников "БерАли" в данную компанию будут сохранены прежние условия труда. При этом трудоустройство осуществляется строго в рамках правил АО НК "КазМунайГаз"", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники "БерАли" лишились работы из-за того, что проиграла тендер на оказание услуг. 10 апреля в Астане у здания министерства энергетики собрались десятки нефтяников из Жанаозена. Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе". После несанкционированного митинга в Астане их задержали.