Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу

Фото: lada.kz

80 экс-сотрудников нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" попросили взять их обратно на работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В феврале ТОО "БерАли Мангистау Company" выиграло в открытом конкурсе у АО "Озенмунайгаз" объём работ по выводу из эксплуатации скважин на сумму 666 миллионов тенге. Работы должны были начаться 1 апреля. Однако в связи с трудовым спором между работниками со сторонами были проведены переговоры. Теперь же они приступят к работе на месторождении с 15 мая. Их направят на работы по демонтажу скважин.

Глава "БерАли Мангистау Company" Ерлан Юзбаев принял заявление о повторном трудоустройстве от 80 бывших сотрудников.

Напомним, 10 апреля десятки экс-сотрудников "БерАли Мангистау Company" приехали в столицу. Люди собрались перед зданием министерства энергетики. Они настаивали на аннулировании результатов конкурса, по которым предприятие лишилось контракта на выполнение услуг для "Озенмунайгаз". В ответ им предложили трудоустройство в других – дочерних – предприятиях, но они отказались, продолжая настаивать на своём. И пробыли на площади почти сутки. На следующий день их задержали стражи порядка.

В этот же день около двух тысяч жителей Жанаозена вышли к зданию акимата с требованиями освободить задержанных в столице нефтяников.

Ранее также сообщалось о проводимом расследовании по фактам хищений в холдинге "Озенмунайгаз" и компании "БерАли Мангистау Company". Их администрацию подозревают в хищениях в особо крупных размерах.

Также известно, что в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, в неё включили сотрудников "КазМунайГаза". Она изучит и даст оценку работе нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий населённого пункта.