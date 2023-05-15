- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 114
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 255
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 324
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 339
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 382
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 522
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 382
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 380
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 423
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 647
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 556
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 666
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 471
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 574
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 439
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 502
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 515
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 458
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 482
- Новая школа разрушается в Жамбылской области 14.05.2023 462
- В Португалии приняли закон об эвтаназии 14.05.2023 511
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1291
- В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга 14.05.2023 605
- Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские 14.05.2023 714
- Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая 14.05.2023 624
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 530
- Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы 14.05.2023 559
- Курение уменьшает объём мозга — учёные 14.05.2023 646
- Аким Астаны побеседовал с жителями трёх жилых массивов 14.05.2023 950
- В Турции начались выборы президента 14.05.2023 636
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 678
- Пожар на городской свалке в Павлодаре потушили на третьи сутки 14.05.2023 581
- Жанибек Алимханулы снова защитил титул чемпиона мира по версии WBO 14.05.2023 1096
- Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха 14.05.2023 772
- Швеция выиграла "Евровидение-2023" 14.05.2023 781
- В Риге болельщики развернули огромный флаг Казахстана 14.05.2023 1468
- 8-летнюю модель из Петропавловска пригласили в Париж 14.05.2023 3968
- Мать высушила феном новорожденную дочь в Москве 14.05.2023 1530
- Имам-тиктокер возглавил мечеть в Астане 14.05.2023 1264
- Житель Петропавловска получил 20 суток ареста за наклейки на автомобиле в День Победы 14.05.2023 1301
- Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах 14.05.2023 737
- Школьников Шымкента напугали новостью об отмене выпускного 14.05.2023 1081
- На берегу Каспия снова обнаружили десятки туш тюленей и рыбы 14.05.2023 694
- Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии 14.05.2023 799
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию 13.05.2023 782
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 965
- Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса" 13.05.2023 834
- C невероятной победы стартовал Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею 13.05.2023 872
- Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России 13.05.2023 1050
- Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане 13.05.2023 921
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 878
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 13.05.2023 726
- В частном секторе Астаны потушили крупный пожар 13.05.2023 923
- Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром 13.05.2023 1096
- Папа римский призвал не заменять детей животными 13.05.2023 900
- Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023 13.05.2023 869
- Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером 13.05.2023 1227
- Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде 13.05.2023 884
- Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы 13.05.2023 1166
- Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя 13.05.2023 773
- Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл 13.05.2023 852
- Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира 13.05.2023 953
- Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию 13.05.2023 855
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1117
- Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе" 13.05.2023 1000
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 946
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 794
- Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области 13.05.2023 837
- Права беременных пациенток нарушали в 30 поликлиниках Актау 13.05.2023 889
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1036
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области 13.05.2023 1966
- Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте 13.05.2023 1323
- В Павлодаре вторые сутки не могут потушить городскую свалку 13.05.2023 812
- "Евровидение"-2023: участники готовы к финалу 13.05.2023 973
- Пропавшую двухлетнюю девочку нашли полицейские в Кокшетау 13.05.2023 1348
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8074
- Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года 13.05.2023 968
- В ЗКО школьники учатся в здании акимата 13.05.2023 891
- Полковник полиции через суд добился восстановления в должности 13.05.2023 1416
- В Алматы впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран 13.05.2023 1027
Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу
80 экс-сотрудников нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" попросили взять их обратно на работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
В феврале ТОО "БерАли Мангистау Company" выиграло в открытом конкурсе у АО "Озенмунайгаз" объём работ по выводу из эксплуатации скважин на сумму 666 миллионов тенге. Работы должны были начаться 1 апреля. Однако в связи с трудовым спором между работниками со сторонами были проведены переговоры. Теперь же они приступят к работе на месторождении с 15 мая. Их направят на работы по демонтажу скважин.
Глава "БерАли Мангистау Company" Ерлан Юзбаев принял заявление о повторном трудоустройстве от 80 бывших сотрудников.
Напомним, 10 апреля десятки экс-сотрудников "БерАли Мангистау Company" приехали в столицу. Люди собрались перед зданием министерства энергетики. Они настаивали на аннулировании результатов конкурса, по которым предприятие лишилось контракта на выполнение услуг для "Озенмунайгаз". В ответ им предложили трудоустройство в других – дочерних – предприятиях, но они отказались, продолжая настаивать на своём. И пробыли на площади почти сутки. На следующий день их задержали стражи порядка.
В этот же день около двух тысяч жителей Жанаозена вышли к зданию акимата с требованиями освободить задержанных в столице нефтяников.
Ранее также сообщалось о проводимом расследовании по фактам хищений в холдинге "Озенмунайгаз" и компании "БерАли Мангистау Company". Их администрацию подозревают в хищениях в особо крупных размерах.
Также известно, что в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, в неё включили сотрудников "КазМунайГаза". Она изучит и даст оценку работе нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий населённого пункта.
-
Trend news
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 376
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1287
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 523
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 674
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 961
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 874
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1112
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 943
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1032
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8056
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2048
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1438
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1303
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1373
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1925
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1443
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1550
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2131
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1500
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1661
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1534
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2141
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1628
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1709
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1542
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21303
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1646
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1905
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12494
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1551
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2523
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2229
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2600
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2308
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9605
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2363
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2145
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3350
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2991
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2102
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1929
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1975
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2328
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2509
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2056
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2951
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3345
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2347
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2633
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2609
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2867
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3314
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18761
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3640
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2579
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2760
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3008
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2888
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2524
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5644
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2407
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2526
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14028
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2916
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2501
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2653
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2673
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3923
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4678
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3299
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2643
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3364
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3051
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4592
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3663
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2936
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8463
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4862
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3115
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2830
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 790
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 948
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1907
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1760
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1664
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1872
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1950
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1793
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1682
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2866
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1776
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1912
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2312
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2093
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2280
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1929
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2457
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2087
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2390
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2078
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2152
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3640
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2470
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2648
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2946
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3273
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3287
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3740
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4143
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3601
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3878
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3928
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4177
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4064
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3994
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4163
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4443
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4384
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5942
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5015
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5364
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5395
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6129
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5210
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5030
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5287
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8568
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5659
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5630
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5076
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5455
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4851
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5105
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5394
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6173
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5196
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5159
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5388
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4968
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6027
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4841
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5426
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6026
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5576
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5115
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5541
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5497
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5217
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5504
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5880
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6344
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6126
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5307
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6136
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5682
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6207
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5529
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5508
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5412
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5454