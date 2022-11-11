Банкам планируют разрешить разовый вывоз из Казахстана наличных рублей

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В Казахстане планируют разрешить банкам второго уровня в течение 60 дней осуществить вывоз из страны наличных российских рублей. Соответствующий проект постановления правительства РК опубликован для публичного обсуждения до 25 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"Проектом предусматривается разрешение на вывоз из Республики Казахстан в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - дали разъяснение в Нацбанке.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.

Ранее банкам уже давали возможность вывезти из Казахстана рубли в период с 15 июля по 31 августа 2022 года.