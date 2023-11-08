BaigeNews LIVE: Ужесточить наказание за вандализм предложили мажилисмены
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
95Фото: baigenews.kz
Мажилисмен Сергей Пономарёв направил депутатский запрос, предлагая ряд мер, чтобы снизить вандализм в Казахстане.
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