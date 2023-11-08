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BaigeNews LIVE: Ужесточить наказание за вандализм предложили мажилисмены

Сегодня, 13:46
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baigenews.kz Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: baigenews.kz

Мажилисмен Сергей Пономарёв направил депутатский запрос, предлагая ряд мер, чтобы снизить вандализм в Казахстане.       

 
 
 
 
 
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