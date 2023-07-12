  • 13 Июля, 19:35
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • BaigeNews Live: "Астана" сыграла вничью с "Динамо" Тбилиси в первом матче квалификации Лиги чемпионов
ФК "Астана" Вчера, 21:45
71
Вчера, 21:45
71
Фото: ФК "Астана"

BaigeNews Live: "Астана" сыграла вничью с "Динамо" Тбилиси в первом матче квалификации Лиги чемпионов

ФК "Астана" провела первый матч в Лиге чемпионов в сезоне 2022-2023. Встреча против "Динамо" из Тбилиси завершилась вничью — 1:1. На 11-й минуте Абат Аймбетов вывел хозяев вперед, а на 57-й Габриэль Сигуа из команды соперников сравнял счет.

В интервью BaigeNews.kz спортивный комментатор Дидар Кадыров высказался о выступлении казахстанского клуба в Лиге чемпионов, а также о переходе игроков сборной в столичную команду.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Вчера, 21:45
71
Поделитесь:
Наверх