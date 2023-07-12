BaigeNews Live: "Астана" сыграла вничью с "Динамо" Тбилиси в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Фото: ФК "Астана"

ФК "Астана" провела первый матч в Лиге чемпионов в сезоне 2022-2023. Встреча против "Динамо" из Тбилиси завершилась вничью — 1:1. На 11-й минуте Абат Аймбетов вывел хозяев вперед, а на 57-й Габриэль Сигуа из команды соперников сравнял счет.

В интервью BaigeNews.kz спортивный комментатор Дидар Кадыров высказался о выступлении казахстанского клуба в Лиге чемпионов, а также о переходе игроков сборной в столичную команду.