Ажиотаж вокруг аккредитации иностранных СМИ прокомментировали в Казахстанском медиа альянсе
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Законодательное регулирование деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ в Казахстане вызвало дискуссии. С заявлением на этот счёт выступили в Казахстанском медиа альянсе, передаёт BaigeNews.kz.
"В последнее время в Казахстане высказываются различные мнения относительно законодательного регулирования деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ, наблюдается попытка создать на эту тему общественный резонанс. Казахстанский медиа альянс считает, что для беспокойства представителей СМИ и общественности нет никаких оснований. Мировой опыт показывает, что деятельность иностранных СМИ должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. Это естественная процедура по обеспечению информационной безопасности любого государства", - отметили в организации.
В Казахстане аккредитованы 39 иностранных СМИ из 15 государств, при этом в стране работают 160 их представителей. Это свидетельствует об отсутствии ограничений на работу иностранных журналистов.
Для регистрации иностранных СМИ используется уведомительный механизм.
"Нередко иностранными журналистами нарушается законодательство Казахстана. В таких случаях, согласно мировому опыту, существует даже механизм отзыва аккредитации. Например, в США и Турции помимо отзыва аккредитации вводится запрет на продолжение журналистской деятельности в этих странах. Каждая страна своими законами определяет правила регулирования деятельности представителей иностранных средств массовой информации", - напомнили в альянсе.
Регистрация представителей иностранных СМИ для ведения деятельности в другой стране – широко распространённая мировая практика.
"В развитых странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Сингапур и Малайзия, аккредитация представителей иностранных СМИ уже давно регламентирована на законодательном уровне, при этом в каждой стране существуют строгие требования и правила. Аккредитация и правовое регулирование деятельности представителей иностранных СМИ в Казахстане является естественной необходимостью, которая осуществляется в соответствии с мировой практикой. Казахстанский Медиа Альянс считает, что поиск в этой ситуации негативного подтекста или же повода для ограничения работы иностранных СМИ показывает незнание мирового опыта", - заключили в организации.
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