Ажиотаж вокруг аккредитации иностранных СМИ прокомментировали в Казахстанском медиа альянсе

Законодательное регулирование деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ в Казахстане вызвало дискуссии. С заявлением на этот счёт выступили в Казахстанском медиа альянсе, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в Казахстане высказываются различные мнения относительно законодательного регулирования деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ, наблюдается попытка создать на эту тему общественный резонанс. Казахстанский медиа альянс считает, что для беспокойства представителей СМИ и общественности нет никаких оснований. Мировой опыт показывает, что деятельность иностранных СМИ должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. Это естественная процедура по обеспечению информационной безопасности любого государства", - отметили в организации.

В Казахстане аккредитованы 39 иностранных СМИ из 15 государств, при этом в стране работают 160 их представителей. Это свидетельствует об отсутствии ограничений на работу иностранных журналистов.

Для регистрации иностранных СМИ используется уведомительный механизм.

"Нередко иностранными журналистами нарушается законодательство Казахстана. В таких случаях, согласно мировому опыту, существует даже механизм отзыва аккредитации. Например, в США и Турции помимо отзыва аккредитации вводится запрет на продолжение журналистской деятельности в этих странах. Каждая страна своими законами определяет правила регулирования деятельности представителей иностранных средств массовой информации", - напомнили в альянсе.

Регистрация представителей иностранных СМИ для ведения деятельности в другой стране – широко распространённая мировая практика.