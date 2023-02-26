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ДП Жетысуской области Сегодня, 00:19
164
Сегодня, 00:19
164
Фото: ДП Жетысуской области

Автовоз перекрыл трассу в Жетысуской области

В Жетысуской области автовоз из-за технической поломки перекрыл трассу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ДП региона.

Инцидент произошёл на 187 километре автодороги Алматы-Оскемен.

"Сотрудники полиции близ указанного участка автодороги вынуждены ограничить движение автотранспортных средств во избежание ДТП. В настоящее время патрульными полицейскими и сотрудниками ДЧС производятся необходимые работы, направленные на расчистку трассы. Водителей, вынужденных сейчас ожидать завершение ремонтных работ, просим с пониманием отнестись к действиям стражей правопорядка", - отметили в полиции.

 

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#трасса #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:19
164
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