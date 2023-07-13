Аттракционы в центральном парке Алматы станут бесплатными для 22 тысяч детей

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В акимате Алматы рассказали, кто сможет бесплатно кататься на аттракционах в Центральном парке, передаёт BaigeNews.kz.

Подарок маленьким жителям города при поддержке администрации парка подготовили власти. Карточки на бесплатное катание смогут получить 22 тысячи детей категории СУСН. Акция стартует с 15 июля.

"Бесплатное посещение аттракционов для детей могут предоставить по заявкам общественных объединений (дома инвалидов, общества глухих, детские дома, школы-интернаты). На выходных на сцене детского городка будут проходить бесплатные двухчасовые развлекательные шоу", - сообщили в городской администрации.

Для получения карточек необходимо обратиться в офис ТОО "Алтын Тараз" по адресу: улица Гоголя, 1. При себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребёнка.