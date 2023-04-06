Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа

Фото: BaigeNews.kz

Районный суд №2 Алматинского района Астаны вынес приговор в отношении Р. по факту совершения убийства в состоянии аффекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде пояснили, что подсудимая убила потерпевшую М., которая состояла в отношениях с её супругом до его официального брака. У потерпевшей и супруга обвиняемой Р. есть совместный ребёнок.

Супруг Р. после заключения брака с ней продолжил отношения с потерпевшей М., о чём свидетельствовали подтверждающие фото с оскорбительными комментариями, направленные на мобильный телефон Р.

Обвиняемая в состоянии аффекта, вызванного систематическим издевательством, оскорблением со стороны потерпевшей, в момент очередного прихода потерпевшей к ним во двор ЖК, вышла на улицу вместе с супругом, и в ходе словесной перепалки нанесла потерпевшей ножевое ранение в жизненно важный орган. Потерпевшая умерла в больнице.

В ходе рассмотрения дела в суде от сторон поступило медиативное соглашение о примирении. При таких обстоятельствах суд не вправе ухудшить положение подсудимой. Прокурор поддержал обвинение и просил назначить Р. наказание в виде ограничения свободы сроком полтора года. Вина подсудимой доказана показаниями самой Р., свидетелей, видеозаписью с места происшествия, заключениями экспертиз, согласно которым убийство совершено Р. в состоянии аффекта.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у подсудимой годовалого ребёнка, раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Судом Р. осуждена к полутора годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор в законную силу не вступил.