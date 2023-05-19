Астанчанин спас малыша в Актау

Фото: astanatv.kz

Астанчанин Виктор Балбачан, приехавший в Актау отдохнуть, спас жизнь маленькому мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мужчина стал свидетелем того, как ребёнок упал с пирса в море. Он сразу же бросился за малышом в воду, несмотря на то, что недавно перенёс две операции на сердце и любые физические нагрузки ему строго противопоказаны.

Спасённый малыш чувствует себя хорошо. Помощь врачей ему не понадобилась.

Виктор также не пострадал.