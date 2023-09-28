Астанчане жалуются на нехватку автобусов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На переполненные автобусы жалуются жильцы жилых домов, расположенных на улице Кайыма Мухамедханова в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Говорят, в этой новой части города курсируют только два автобусных маршрута и поэтому они постоянно переполнены. Жителям района приходится пропускать и ждать менее загруженного транспорта. Кто-то в конце концов идёт пешком или садится в такси.
Столичные перевозчики уверяют: они решают проблему. Этот район интенсивно застраивается и до конца октября планируется увеличить количество уже действующих автобусов. А до конца года запустят и вовсе новый маршрут. Схема его движения пока разрабатывается.
"В настоящее время транспортное обслуживание улицы Мухамедханова осуществляется двумя городскими маршрутами - 45 и 56 с общим количеством автобусов 29 единиц. Наши специалисты проводят ежедневный анализ. Согласно, которому наблюдается высокая загруженность маршрутов в районе жилых комплексов "Ару қала", "Манхеттен". Для решения данного вопроса у нас планируется осуществить стопроцентный выход на линию автобусов, увеличение количество автобусов на маршрутах 45, 56 до конца октября 2023 года", - рассказал менеджер ТОО "City Transportation Systems" Бекзат Байтасов.
Проблема заключается и в дефиците водителей, говорят специалисты. Новые автобусы уже на линии, до конца года планируются ещё поставки. А вот кто будет управлять ими неизвестно. По городу не хватает 1000 водителей.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси