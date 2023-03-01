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Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира
Астана вошла в ТОП-21 самых интеллектуальных городов Smart21 community of 2023 по версии Intelligent Community Forum. Каждый из представленных городов, поселков или регионов применил шесть принципов для построения инклюзивного общества, экономического процветания, социального здоровья и культурного богатства, которые вместе делают сообщество сильным и устойчивым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.
В основу оценки рейтинга были взяты следующие показатели:
• Обеспечение необходимой цифровой основы для экономического роста и широкополосное подключение в сети;
• Объединение цифровых технологий с доступом, обучением и мотивацией внедрения цифровых технологий;
• Удовлетворение местного спроса специалистов, которые могут повысить ценность за счет знаний и цифровых навыков;
• Создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в умный город;
• Энергия граждан, улучшение качества жизни и предоставление больших экономических возможностей;
• Расширение взаимодействия с цифровыми инструментами, которые создают образовательное партнерство с гражданами.
Также Астана заняла 64 место в рейтинге умных городов Smart Centres Index, обогнав Москву (68), Варшаву (67), Рим (65).
Цель рейтинга – помочь инвесторам, правительствам и регулирующим органам отслеживать привлекательность городов, как технологических центров для новых технологий, инвестиций, продуктов путем измерения их системы регулирования, уровня развития инноваций, роста в области науки, технологий, энергетических систем, машинного обучения, безопасности и развития финтеха.
SCI отслеживает три аспекта, связанные с инновациями и технологиями в городах, которые оценивает компания:
• Innovation Support (Поддержка инноваций) - поддержка, оказываемая регулирующими и другими госорганами инновации и технологии в городе;
• Creative Intensity (Креативная интенсивность) - интенсивность технологических и инновационных услуг и возможностей в городе;
• Delivery Capability (Потенциал внедрения) - качество технологических и инновационных работ, проводимых в городе.
Астана в 2022 году впервые вошла в шестое издание Smart Centres Index. Исследовательская группа высоко отметила уровень поддержки инноваций в городе и оценила его в 650 баллов, что выше того же показателя, чем у Токио, Сеула, Пекина, Сиэтла.
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