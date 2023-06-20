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пресс-служба ФК "Астана" Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14
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Фото: пресс-служба ФК "Астана"

"Астана" узнала соперника в Лиге чемпионов

Стал известен соперник "Астаны" по первому отборочному раунду Лиги чемпионов сезона-2023/24, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб встретится с тбилисским "Динамо".

Первый матч пройдет 11/12 июля дома, ответный - 18/19 июля на выезде.

"Динамо" является самым титулованным клубом Грузии, команда 19 раз выигрывала чемпионат страны. Главным достижением является победа в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1981 году.

 

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Сегодня, 19:14
268
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