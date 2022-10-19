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Ассамблея Народа Казахстана нуждается в переформатировании – эксперты
АНК пользуется заслуженным авторитетом как действенный инструмент решения проблем социального и культурного развития этнических общностей.
Эксперты Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК спросили у казахстанцев, что они думают о работе Ассамблеи и концепции "Новый Казахстан". О результатах опроса и своих идеях по улучшению работы АНК корреспонденту BaigeNews.kz рассказала главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, доктор философских наук, профессор Валентина Курганская.
- Казахстан вступил в период реформирования политической системы. Ваш Институт проводит социологические исследования общественного мнения по различным аспектам общественной жизни. Как воспринимается населением республики концепт "Новый Казахстан"?
- Как показывают социологические исследования, население страны поддерживает политические реформы. В советской терминологии отношение казахстанцев к объявлению курса на системное реформирование общества можно было бы выразить словами "восприняли с воодушевлением". Люди, в самом деле, с надеждой ждут проведения реформ, поддерживают президентский курс на построение Нового Казахстана и сохраняют оптимистический настрой на то, что реформы обязательно улучшат их жизнь. Результаты наших исследований (анкетного опроса населения, интервью с экспертами, фокус-групповых собеседований), проведенных летом 2022 года свидетельствуют об однозначно позитивном отношении населения к переменам. Конечно, встречаются и такие граждане, которые не верят, что их жизнь благодаря проведению реформ улучшится, но и они хотели бы перемен.
- Ассамблея народа Казахстана сыграла огромную роль в упрочении мира в Казахстане в середине сложных перестроечных 1990-х годов. В последующие годы она вносила большой вклад в сохранение толерантного климата в поликультурном казахстанском обществе. Однако, как и все политические институты в Новом Казахстане АНК должна идти в ногу со временем. Могли бы Вы проинформировать читателей, как оценивается работа АНК массовым сознанием?
- Наш институт в рамках научных исследований не обходит вниманием оценку населением деятельности АНК. Социологическое исследование этого года показало, что в общественном сознании казахстанцев АНК пользуется заслуженным авторитетом как действенный инструмент решения проблем социального и культурного развития этнических общностей. В то же время в массовом сознании можно встретить и критические оценки ее работы. Так, неэффективной работу АНК назвали 25,6% респондентов.
- Почему же почти четверть населения критично оценивает работу Ассамблеи народа Казахстана? Может быть, эти люди просто не знакомы с той большой работой, которую проводит Ассамблея?
- Да, до определенного сегмента населения информация о деятельности АНК не доходит. Прежде всего, имеется в виду сельское население в глубинке. Исследование этносоциальных процессов в сельских районах юга Казахстана – в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях - показало, что часть сельских жителей вообще ничего не слышала об АНК. Это значит, она остается не охваченной ее работой. А ведь именно в глубинке, где и происходили почти все конфликты, очень важна ее деятельность.
Мало знакомы с работой АНК и жители сел Туркестанской и Алматинской областей. Вместе с тем заметно активизировалась работа АНК в Жамбылской области, что связано с событиями 2020 года в Кордае (об этом говорили сами респонденты), и потому участники фокус-групп давали высокую оценку ее деятельности.
Многие эксперты подмечают, что АНК не хватает качественного информационного контента. Они предлагают выделить время на каком-либо телеканале для знакомства населения с культурой этносов страны. Этот канал в их глазах должен играть как просвещенческую, так и воспитательную роль.
Некоторые эксперты считают, что казахстанские СМИ не доводят до своих пользователей информацию о культуре, жизнедеятельности, проблемах этносов, потому что "им нет просто до них дела, они ждут, когда возникнет конфликтная ситуация, только тогда начинают подключаться".
Здесь справедливо подмечены такие особенности современной журналистики как погоня за сенсацией и равнодушие к каждодневной жизни обычных граждан.
- Какие предложения последовали от экспертов, чтобы информация о работе Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений заинтересовала людей?
- Мы живем в обществе, в котором через СМИ непрерывно текут мощные информационные потоки. Форма подачи материалов в СМИ – это особый повод для обсуждения. Многие журналы и газеты, радиовещательные и телевизионные компании в погоне за вниманием читателей придумывают умозрительные, эмоционально окрашенные заголовки. Причем иной раз они не соответствуют содержанию подаваемого контента.
Журналисты, освещающие деятельность АНК, как правило, дают проверенную информацию, но иной раз по форме изложения она напоминает официоз советского периода. Поэтому самая главная претензия экспертов заключается в том, что необходимо менять форму подачи материалов о работе Ассамблеи и ЭКО (этнокультурных объединений - Ред.), ибо нынешняя мало привлекательна. Один из экспертов на конкретных примерах показал, как следует доносить информацию, чтобы она стала интересна людям и производила на них впечатление. Материал, по его мнению, должен вызывать интерес, прежде всего, за счет конкретики, живой картинки – видеороликов, фотографий и пр.
Претензии экспертов заслуживают внимания. Так, в разгар эпидемии АНК и ЭКО проводили большую благотворительную и волонтерскую работу. И, тем не менее, информация об этих, безусловно, хороших и добрых делах так и не стала достоянием широкой общественности.
Видимо, в информационном поле действительно нужная, правдивая и социально значимая информация элементарно теряется среди кричащих заголовков и фейков. Поэтому над формой подачи журналистам следует серьезно задуматься.
- Как оценивают респонденты работу Ассамблеи народа Казахстана по предотвращению конфликтов?
- Довольно критично. По их мнению, АНК пока что не располагает эффективной и действенной технологией социологического мониторинга, превенции, предотвращения и урегулирования межэтнических конфликтов. Здесь идет речь о технологиях примирения сторон конфликта. Однако задача АНК состоит в том, чтобы предотвратить конфликт. И здесь нужны другие технологии управления конфликтами, исключающие замалчивание проблем, закрытость и кулуарность принятия решений без приглашения конфликтующих сторон до начала неуправляемого разрастания конфликта.
Эксперты также предлагают наладить прямой канал связи активистов ЭКО с АНК и акиматами: "Мое мнение, чтобы не было конфликтных ситуаций, нужно проводить с властью комплекс расширенных мероприятий. АНК и акиматы должны нас выслушать, должен быть прямой доступ к органам власти, а у нас нет этого доступа. Если мы знаем, что возможен конфликт, то мы должны заранее обсудить с органами власти, как его решить".
Эти предложения заслуживают самого пристального внимания. Наличие прямых каналов связи с органами власти, безусловно, необходимо, тем более что они укладываются в концепцию "слышащего государства".
- Что еще предлагали эксперты?
- Эксперты считают, что нужно переформатировать работу АНК, которая не должна увлекаться проведением праздничных мероприятий. Необходимо эффективнее заниматься кропотливой каждодневной воспитательной работой с населением. Экспертами предлагается этнокультурным объединениям также проводить мероприятия с приглашением других ЭКО. Приведу соответствующую цитату: "Что мы знаем о грузинах, об армянах, об уйгурах? Они должны говорить: "Так, друзья, завтра мы, уйгуры, проведем такое мероприятие, приглашаем вас. У нас был в истории такой воин, такой ученый. Поэтому собираемся провести в его память такое мероприятие. Приходите, будьте нашими гостями. Давайте родниться, поддерживать отношения. Такого нет, каждый варится в своем соку". Насколько нам известно, обычно ЭКО приглашает другие этнокультурные объединения на свои мероприятия, но, видимо, не везде. Кроме того, нужно обязательно приглашать национал-патриотические организации. Совместные мероприятия позволяют лучше узнать культуру другого народа, и тем самым обеспечить основу для поликультурного диалога.
- Некоторые казахстанцы считают, что АНК выделяет ЭКО слишком много средств. Что думают об этом сами активисты ЭКО?
- Активисты ЭКО, участвовавшие в исследовании, опровергают это. Они утверждают, что работают на общественных началах, поэтому в руководстве их организаций мало молодежи, которая должна работать и содержать свои семьи. Общественная работа занимает много времени, поэтому они предлагают сократить деньги на формальные мероприятия и выделить средства на оплату освобожденным работникам. Приведу мнение одного из экспертов: "Если бы государство помогло нам в этом плане, было бы очень хорошо, и пользы больше, и эффекта от нас и АНК. Проведение совещаний раз в месяц или в квартал – это не работа, сказали красивые слова и ушли. Культурное объединение должно чувствовать народ, чувствовать, что есть Ассамблея народа Казахстана, и она должна чувствовать, что есть помощь и от нас".
- Какие предложения выдвигаются респондентами для улучшения межнационального климата в стране?
- Выдвигается предположение о том, чтобы должность зампредседателя АНК занимал человек, знающий проблемы этносов, а не чиновник, который делает карьеру и рассматривает эту должность всего лишь как очередную карьерную ступеньку.
Другое предложение связано со статусом АНК: "Еще проблема – статус АНК сильно понизили, раньше мы подчинялись напрямую Президенту, сегодня Ассамблея подчиняется Министерству информации и общественного развития. Надеемся на какие-то изменения в скором будущем".
Третье предложение экспертов состояло в том, чтобы рекомендации ученых заслушивались в акиматах: "Надо говорить компетентным органам, которые могут что-то предпринять, чтобы совещания с учеными проводились в акиматах, вплоть до того, что в свои планы работы на год они должны обязательно вносить эти совещания".
Все эксперты говорят о том, что необходимо проводить эффективную работу по вопросам интернационального воспитания среди молодежи всех национальностей:
"Нужно проводить комплексную работу среди молодежи, есть безработная молодежь, до которой никому нет дела, а она представляет угрозу стабильности, бедность всегда является риском взрыва". Или что в первую очередь, надо вести постоянную пропаганду дружбы, хоть это и банально, но это давняя традиция.
Затронули эксперты и вопрос подготовки кадров в национальных СМИ: "У нас со СМИ лучше, чем у других этносов. Но вопрос подготовки специалистов для СМИ не очень легкий. Мы поднимали вопрос о том, что молодежь не приходит в журналистику, и когда мы, старая смена журналистов, уйдем, кто будет занимать наше место?"
- В основном Вы доводите до нас мнение экспертов. А что думают простые жители сел о работе Ассамблея народа Казахстана, например, по повышению роли государственного языка и укреплению единства народов страны в той местности, где они проживают?
- Как отмечалось выше, в селах разных областей республики общественное мнение отличается. В селах Туркестанской области люди говорили о совместном праздновании всеми этносами общегосударственных праздников, но конкретно о работе АНК ничего сказать не могли, никогда не участвовали в ее мероприятиях, хотя некоторые из респондентов что-то слышали о ее работе. Они считают, что АНК нет смысла заниматься популяризацией казахского языка в их селах: им владеют практически все жители, и конфликтов на языковой почве не бывает.
В селах Алматинской области, а также г. Есик участники фокус-групп сообщили, что большинство этносов владеют разговорным казахским языком (причем некоторые из них уже практически не владеют русским). Они считают, что на языковой почве конфликтов не будет, поэтому особой работы в языковой сфере не требуется. Участники фокус-групп выражали озабоченность чистотой казахского языка, тем, что в Интернете не хватает развлекательного контента для детей на казахском языке. Некоторые из них вполне верно оценили работу АНК: "Ассамблея работает с этноцентрами по продвижению толерантного поведения по регионам, еще занимаются мероприятиями по продвижению культуры разных этносов"
В селах Жамбылской области участники фокус-групп отмечают хорошую работу АНК, хотя считают, что еще не все ее возможности реализованы. Местные жители знали о направлениях работы Ассамблеи – в частности об открывшихся курсах казахского языка, организации изучения казахского языка в детских садах, днях казахского языка, проводимых в школах, беседах, семинарах и лекциях АНК для населения. Конечно, не все участники были в курсе такой работы, но большинство смогли назвать основные формы работы Ассамблеи.
В завершении хотелось бы сказать о большом потенциале Ассамблеи народа Казахстана в сохранении мира и стабильности в казахстанском обществе. Многие предложения экспертов, полученные в ходе экспертных интервью можно учесть при оптимизации ее работы. Результаты исследования будут нами обобщены и использованы при подготовке научно-практических рекомендаций для АНК, которые она сможет учитывать в своей работе.
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