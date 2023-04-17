"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге

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Департамент государственных доходов по Карагандинской области выявил занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год в АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20 процентов.

"В этой связи составлен административный материал по части 3 cтатьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 миллиарда тенге. В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента и административный штраф оставлен в силе", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2022 года сотрудники департамента выявили аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 миллиарда тенге был взыскан в бюджет в полном объёме.