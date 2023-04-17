- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 14:41 0
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 14:38 197
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 14:14 111
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 14:03 164
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 13:53 188
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 13:49 201
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 13:36 313
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 13:26 275
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 13:20 307
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 13:12 281
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 13:05 367
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 12:53 399
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 12:51 378
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 12:35 289
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 12:24 309
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 12:14 371
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 11:57 319
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 11:41 375
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 11:28 478
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 10:57 301
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 10:47 316
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 10:35 305
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 10:30 323
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 10:14 303
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 09:58 268
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 432
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 349
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 481
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 367
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 1098
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 522
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 560
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 1034
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 514
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 922
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 1153
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 503
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 1168
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 509
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 697
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 712
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 579
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 722
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 581
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 1004
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 600
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 622
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 717
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 599
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1548
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 817
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 847
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 863
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 868
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 819
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 841
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 634
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 629
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 810
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 657
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 850
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 678
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 664
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 771
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 911
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1159
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 998
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1315
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 721
- Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске 16.04.2023 784
- Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население 16.04.2023 48210
- Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев 16.04.2023 898
- Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть 16.04.2023 766
- Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем 16.04.2023 1174
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая 16.04.2023 809
- KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе 16.04.2023 738
- Во Франции повысили пенсионный возраст 16.04.2023 834
- Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает 16.04.2023 3354
- Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее 16.04.2023 1572
- Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб 16.04.2023 1861
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге
Департамент государственных доходов по Карагандинской области выявил занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год в АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20 процентов.
"В этой связи составлен административный материал по части 3 cтатьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 миллиарда тенге. В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента и административный штраф оставлен в силе", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ноябре 2022 года сотрудники департамента выявили аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 миллиарда тенге был взыскан в бюджет в полном объёме.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 817
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 911
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3577
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 30463
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1250
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1190
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1409
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2933
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1409
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1503
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2394
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1896
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1991
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1863
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1868
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1809
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1733
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2026
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1843
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2196
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2084
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1900
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1991
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2052
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2440
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1781
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1740
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10980
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2016
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2095
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1898
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2408
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2367
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3271
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2514
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2651
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5606
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3547
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2007
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2243
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2070
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1798
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6749
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1842
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1716
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2269
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2226
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2495
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1923
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2254
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2271
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2816
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8319
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9914
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2364
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2104
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2297
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2160
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4245
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2128
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2263
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2911
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2351
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2170
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2194
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27576
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3436
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2458
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2548
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2076
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2822
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14035
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20057
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2640
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2446
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16203
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2887
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2721
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13615
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2195
-
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 657
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1461
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1517
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1670
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2267
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1762
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1530
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1841
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2900
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1850
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1896
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1787
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1987
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1873
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1678
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1966
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1790
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1820
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1834
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2013
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1762
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2296
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1826
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1979
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2441
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1982
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1734
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2045
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1989
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2001
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2079
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2299
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2326
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2197
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2075
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2243
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1995
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2545
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2207
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2133
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1931
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2251
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2518
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2499
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2010
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1869
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2644
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2161
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2065
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2408
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4084
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2722
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2156
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2207
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2229
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2034
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2235
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2293
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2288
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2226
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1950
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2319
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2305
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2433
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2983
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2528
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2508
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2704
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3561
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2314
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2694
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2803
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2941
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2698
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3660
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3574
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3394
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3288
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3454
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3682