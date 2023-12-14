"ArcelorMittal" пожертвовал 16 миллиардов тенге в фонд "Қазақстан халқына"

В общественный фонд "Қазақстан халқына" поступил благотворительный взнос в размере 16 млрд тенге от компании "АрселорМиттал", передаёт BaigeNews.kz.

Полученные средства, как отметили в Фонде, будут направлены Фондом на реализацию благотворительных проектов и программ в сфере образования и здравоохранения, которые принесут пользу населению Карагандинской области.

"Не менее пятидесяти процентов (50%) суммы взноса будет направлено на проекты, реализуемые в городе Темиртау или существенно связанные с Темиртау. Благотворительные программы и проекты будут направлены на улучшение средних учебных заведений и поддержку студентов в получении высшего образования посредством стипендий, улучшение STEM-образования в регионе. Кроме того предусматривается обеспечение лекарственными препаратами пациентов с редкими заболеваниями, а также обеспечение учреждений здравоохранения передовым медицинским оборудованием и доступом к услугам медицинских экспертов", - говорится в сообщении.

Всего с момента создания в Фонд поступило 158,8 млрд тенге от крупнейших компаний, частных благотворительных фондов и организаций, меценатов и физических лиц.

Почти за 2 года деятельности Фонд инициировал реализацию в Карагандинской области благотворительных проектов и программ на общую сумму 13,96 млрд тенге.

Ранее сообщалось, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов. Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев объявил, что предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.