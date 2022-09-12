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Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны
Американская компания Apple прекратила продажи нескольких популярных моделей смартфонов, в числе которых iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, вышедшие в прошлом году. В продаже больше не будет также iPhone 11 и iPhone 12 mini, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Verge.
Гаджеты будут продавать до тех пор, пока не закончатся запасы на складах.
По слова источника, Apple прекращает их производство, чтобы сохранить продажи новых гаджетов. Ведь при снижении цен на прошлогодние модели многие клиенты отдали бы предпочтение последним из-за наличия системы трёх основных камер и улучшенного экрана.
Сообщается, что компания будет производить только смартфоны с поддержкой стандарта связи 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone Pro, iPhone Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 и iPhone SE второго поколения 2022 года.
Apple представила новый iPhone 14 7 сентября. Стоимость базовой модели – от 799 долларов.
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