Apple объяснила причину перегрева нового iPhone 15

Компания Apple выявила несколько проблем, которые могут привести к тому, что новые iPhone могут перегреваться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Freedom Finance Global.

Пользователи нового iPhone 15 почувствовали, что телефон быстро нагревается в первые дни эксплуатации. От потребителей сразу начали поступать жалобы.

В Apple заявили, что это может происходить в первые несколько дней "после настройки устройства из-за повышенной фоновой активности".

В компании также добавили, что от перегрева не страдают iPhone 15 Pro и Pro Max. Всё из-за дизайна - новые титановые корпуса, наоборот, обеспечивают улучшенное рассеивание тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.

"В ходе проверки обнаружилась ошибка в программном обеспечении iOS 17, которая будет исправлена в предстоящем обновлении.

Проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы, заявили в Apple, добавив, что они работают с разработчиками приложений над исправлениями, которые находятся в процессе внедрения", - говорится в сообщении.

Предстоящее исправление ошибки в iOS 17 не приведет к снижению производительности, заверили разработчики. Обнаружившаяся проблема не повлияет на безопасность телефона, заверили в Apple.