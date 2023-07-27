Антитеррористические учения пройдут в Астане

B период с 27 по 28 июля под эгидой Антитеррористического центра РК Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории города Астана планируется проведение планового антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничения, в т.ч. по движению пешеходов и транспорта.

Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности.

В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.