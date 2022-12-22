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pixabay.com Сегодня, 09:22
459
Сегодня, 09:22
459
Фото: pixabay.com

Антикор расследует дело о завышенных зарплатах руководителей "Казгеологии"

Сотрудники антикоррупционной службы Казахстана начали досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология", со 100%-ым участием государства, по факту превышения должностных полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам правления (председатель правления, три заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению

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#антикор #расследование #Казгеология #зарплата
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:22
459
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