Антикор расследует дело о завышенных зарплатах руководителей "Казгеологии"

Сотрудники антикоррупционной службы Казахстана начали досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология", со 100%-ым участием государства, по факту превышения должностных полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам правления (председатель правления, три заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 миллионов тенге", - говорится в сообщении.