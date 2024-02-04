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Антибуллинговую программу внедрят в казахстанских школах

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 02:06
Сегодня, 02:06
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Обеспечение безопасности детей и мер по предотвращению буллинга среди подростков обсудили на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В Казахстане разрабатывают программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Рабочая группа из представителей заинтересованных госорганов, общественников и экспертов проанализировали проводимую в стране работу и зарубежный опыт. Принята методика выявления и поддержки жертв буллинга и свидетелей таких фактов.

Работает контакт-центр 111. Согласно методике, специалисты работают как с жертвами буллинга, так и с агрессорами. Кроме того, планируется апробировать финскую программу KiVa совместно с "Назарбаев интеллектуальными школами.

 "На начальном этапе отобрано свыше 100 школ и подготовлен план мероприятий. Методика была адаптирована, специалисты проходят обучение. Реализация в пилотном режиме будет осуществляться со следующего учебного года. Определены тематические классные уроки. Если программа покажет свою эффективность, будем транслировать опыт на остальные школы",  отметил председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Ануар Жангозин.

В рамках антибуллинговых мер стоит задача расширения сети, усиления центров и кабинетов психологической поддержки. Подобные центры должны открыться во всех регионах. По данным вице-министра просвещения Едиля Оспана, работа в этом направлении завершится до июня 2024 года.

Областным акиматам поручили организовать работу по утвержденному графику и тщательно контролировать процесс. 

"Работа по поддержке жертв насилия и буллинга имеет особое значение. Поручаю принять необходимые меры по внедрению в пилотном режиме программы KiVa. Нужно тщательно рассмотреть критерии отбора участвующих школ. Считаю нужным не ограничиваться отобранными школами и на базе "Назарбаев интеллектуальных школ" организовать методическое консультирование. В этом деле важна совместная работа заинтересованных госорганов и областных акиматов",  подчеркнула заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова.

Один из громких случаев буллинга произошёл в Уральске. 13 ноября в туалете школы №38 девятиклассник ударил по лицу восьмиклассника, третий подросток снимал это на видео. 

Выяснилось,что подросток систематически подвергался травле в стенах школы со стороны учеников. После обращения родителей в полицию и уведомления школы каких-либо действий семья не дождалась и 7-го декабря они решили придать этому делу огласку.

При этом учителя просили родителей подростка "не раздувать" это дело, а затем юрист школы, родитель, директор и завуч пришли домой к семье и начали стучать в окна, рассказали родители.

О буллинге сообщили министру просвещения Казахстана Гани Бейсембаеву, который пообещал, что эта ситуация будет находиться на его личном контроле.

Ранее в школах Уральска расклеили QR-коды — дети и родители могут их отсканировать и напрямую пожаловаться на буллинг прокурорам.

Согласно результатам национального исследования, проведённого в прошлом году,

В Казахстане 17,5% детей подвергаются буллингу. Около 6,8% опрошенных подростков  2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам.

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