Антибуллинговую программу внедрят в казахстанских школах

Обеспечение безопасности детей и мер по предотвращению буллинга среди подростков обсудили на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В Казахстане разрабатывают программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Рабочая группа из представителей заинтересованных госорганов, общественников и экспертов проанализировали проводимую в стране работу и зарубежный опыт. Принята методика выявления и поддержки жертв буллинга и свидетелей таких фактов.

Работает контакт-центр 111. Согласно методике, специалисты работают как с жертвами буллинга, так и с агрессорами. Кроме того, планируется апробировать финскую программу KiVa совместно с "Назарбаев интеллектуальными школами.

"На начальном этапе отобрано свыше 100 школ и подготовлен план мероприятий. Методика была адаптирована, специалисты проходят обучение. Реализация в пилотном режиме будет осуществляться со следующего учебного года. Определены тематические классные уроки. Если программа покажет свою эффективность, будем транслировать опыт на остальные школы", — отметил председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Ануар Жангозин.

В рамках антибуллинговых мер стоит задача расширения сети, усиления центров и кабинетов психологической поддержки. Подобные центры должны открыться во всех регионах. По данным вице-министра просвещения Едиля Оспана, работа в этом направлении завершится до июня 2024 года.

Областным акиматам поручили организовать работу по утвержденному графику и тщательно контролировать процесс.

"Работа по поддержке жертв насилия и буллинга имеет особое значение. Поручаю принять необходимые меры по внедрению в пилотном режиме программы KiVa. Нужно тщательно рассмотреть критерии отбора участвующих школ. Считаю нужным не ограничиваться отобранными школами и на базе "Назарбаев интеллектуальных школ" организовать методическое консультирование. В этом деле важна совместная работа заинтересованных госорганов и областных акиматов", — подчеркнула заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова.

Один из громких случаев буллинга произошёл в Уральске. 13 ноября в туалете школы №38 девятиклассник ударил по лицу восьмиклассника, третий подросток снимал это на видео.

Выяснилось,что подросток систематически подвергался травле в стенах школы со стороны учеников. После обращения родителей в полицию и уведомления школы каких-либо действий семья не дождалась и 7-го декабря они решили придать этому делу огласку.

При этом учителя просили родителей подростка "не раздувать" это дело, а затем юрист школы, родитель, директор и завуч пришли домой к семье и начали стучать в окна, рассказали родители.

О буллинге сообщили министру просвещения Казахстана Гани Бейсембаеву, который пообещал, что эта ситуация будет находиться на его личном контроле.

Ранее в школах Уральска расклеили QR-коды — дети и родители могут их отсканировать и напрямую пожаловаться на буллинг прокурорам.

Согласно результатам национального исследования, проведённого в прошлом году,

В Казахстане 17,5% детей подвергаются буллингу. Около 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам.