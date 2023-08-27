Американец убил троих человек в магазине и застрелился сам

Мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил троих случайных темнокожих людей в универсальном магазине Dollar в Джексонвилле, штат Флорида, а затем застрелился с прежде чем застрелиться. Местные правоохранительные органы назвали это преступлением на расовой почве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

"Эта стрельба была совершена на расовой почве, он ненавидел чернокожих", — заявил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Уотерс.

Подозреваемый, которого Уотерс описал как белого мужчину в тактическом жилете, не был опознан. Уотерс сказал, что все три жертвы — двое мужчин и женщина — были темнокожими.

Власти полагали, что стрелок действовал в одиночку. Перед тем, как устроить срельбу, он выпустил "несколько манифестов" для СМИ, своих родителей и правоохранительных органов, в которых подробно описывалась его ненависть к темнокожим людям.