  • 27 Августа, 20:53
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Американец убил троих человек в магазине и застрелился сам

Сегодня, 19:54
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Bob Self/USA Today Network via REUTERS Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: Bob Self/USA Today Network via REUTERS

Мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил троих случайных темнокожих людей в универсальном магазине Dollar в Джексонвилле, штат Флорида, а затем застрелился с прежде чем застрелиться. Местные правоохранительные органы назвали это преступлением на расовой почве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

"Эта стрельба была совершена на расовой почве, он ненавидел чернокожих",  — заявил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Уотерс.

Подозреваемый, которого Уотерс описал как белого мужчину в тактическом жилете, не был опознан. Уотерс сказал, что все три жертвы — двое мужчин и женщина — были темнокожими.

Власти полагали, что стрелок действовал в одиночку. Перед тем, как устроить срельбу, он выпустил "несколько манифестов" для СМИ, своих родителей и правоохранительных органов, в которых подробно описывалась его ненависть к темнокожим людям.

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